Incidente stradale investito un cucciolo di orso

Un tragico incidente lungo la SS45bis ha coinvolto un cucciolo di orso, che purtroppo ha perso la vita dopo essere stato investito vicino al lago di Toblino. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla fauna selvatica e rispettare le norme stradali per tutelare gli animali e la sicurezza di tutti. La tutela della natura deve essere una priorità condivisa, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.

Un piccolo di orso è morto in seguito ad investimento stradale, lungo la SS45bis, all’altezza del lago di Toblino. L’episodio è accaduto attorno a mezzogiorno di oggi, nei pressi della rotatoria in localitĂ Due Laghi in direzione Sarche. L’evento è stato segnalato alla Centrale unica di emergenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Incidente stradale, investito un cucciolo di orso

