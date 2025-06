Incidente stradale in Costiera scontro tra auto e minivan | bloccata la Statale 163

Un incidente lungo la suggestiva Costiera Amalfitana ha paralizzato il traffico sulla Statale 163, creando disagi tra auto e minivan coinvolti in uno scontro che ha richiesto interventi tempestivi. La zona di Vettica di Amalfi si è trasformata in un epicentro di caos, mettendo alla prova l’efficienza della rete di soccorso locale. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli coinvolti, ma il traffico rimane ancora difficile da gestire.

Un incidente stradale ha causato pesanti disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 163 Amalfitana, in localitĂ Vettica di Amalfi. Come riporta il Quotidiano della Costiera, una vettura con targa straniera in sosta sul margine destro della carreggiata ha tentato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente stradale in Costiera, scontro tra auto e minivan: bloccata la Statale 163

In questa notizia si parla di: Incidente Stradale Costiera Statale

