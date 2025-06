Incidente stradale fra Agropoli e Capaccio | grave una 38enne

Un grave incidente stradale ha scosso il tratto tra Agropoli e Capaccio, coinvolgendo una famiglia e lasciando un'impronta di preoccupazione nella comunità. La donna di 38 anni, ora in condizioni critiche, rappresenta il volto più drammatico di questa tragedia. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo scontro, ma intanto l'attenzione si concentra sul suo stato di salute e sulla pronta assistenza necessaria a riprendersi da questa difficile prova.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio in località Capaccio Paestum, lungo via del Sele. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada finendo la corsa contro un albero. A bordo della vettura viaggiava un'intera famiglia. La più grave è la donna, una 38enne di.

In questa notizia si parla di: Grave Incidente Capaccio 38enne

