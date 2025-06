Incidente stradale a Olgiate scontro tra due automobili | una persona è morta

Tragedia ad Olgiate Molgora, dove un violento scontro tra due automobili ha avuto conseguenze devastanti: una vittima e quattro feriti. Le autorità stanno lavorando senza sosta per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Restate aggiornati per scoprire tutti gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ha scosso la comunità locale.

Incidente stradale ad Olgiate Molgora (Lecco). Due automobili si sono scontrate. Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olgiate Molgora, tragico incidente sulla Briantea: muore pensionato di 74 anni. Feriti 4 giovani, 2 sono gravi - Scontro all’alba tra due auto per una mancata precedenza. Il 74enne deceduto sul colpo abitava a Santa Maria Hoè, sempre nel Lecchese. Sull’altra vettura due ragazze e due ragazzi tra i 19 e i 21 anni ... Si legge su ilgiorno.it

Olgiate Molgora. Tragico incidente all’alba, una persona è deceduta - Lo scontro tra due auto, rimasti feriti anche quattro giovani. Diversi i mezzi di soccorso intervenuto sul posto ... lecconotizie.com scrive

Incidente stradale all'alba con 5 feriti, soccorsi in azione d'urgenza - Violento schianto tra due auto domenica a Olgiate Molgora. Necessario anche l'intervento dell'elicottero ... Da leccotoday.it

