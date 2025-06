Incidente stradale a Napoli vicino alla metro Linea 1 del Frullone | ci sono feriti Scontro anche in Tangenziale

Un incidente si è verificato questa mattina a Napoli, vicino alla stazione metro Linea 1 del Frullone, coinvolgendo anche un scontro sulla tangenziale. Diverse persone sono rimaste ferite, e le autorità sono già sul posto per gestire la situazione. La sicurezza stradale resta una priorità: scopriamo insieme cosa è successo e come intervenire in casi di emergenza. Continua a leggere per aggiornamenti dettagliati.

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Emilio Scaglione e via Marco Rocco di Torrepadula. Polizia Locale sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Emilio Scaglione e via Marco Rocco di Torrepadula

Incidente nella notte a Napoli, 32enne si schianta con lo scooter e muore in via Toscanella - Questa notte, alle 01:50 circa, un uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, mentre percorreva Via Nuova Toscanella, con direzione di marcia Chiaiano, giunto all'altezza ... Scrive msn.com

continua la scia di incidenti mortali sulle strade di napoli, 11 motociclisti deceduti nel 2025 - A Napoli undici motociclisti sono morti dall’inizio del 2025, tra cui Jamil Zayadneh, deceduto in un incidente in via Nuova Toscanella; le autorità indagano sulle cause mentre la sicurezza stradale re ... Riporta gaeta.it

Napoli, incidente vicino la stazione di Botteghelle: camioncino travolge due persone, un morto