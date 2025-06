Incidente stradale a Chieti | il bilancio delle vittime sale a quattro

Un grave incidente stradale a Chieti ha sconvolto la comunità: il bilancio delle vittime sale a quattro. Nella tragica tragedia avvenuta sulla SS 656, vicino allo stadio 'Angelini', un giovane di 27 anni non è sopravvissuto alle ferite riportate. La devastazione e il dolore si fanno sentire forte, mentre le autorità ancora indagano sulle cause di questa drammatica perdita. Le altre tre vittime dello scontro,...

Sale a quattro il bilancio delle vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, a Chieti, sulla SS 656, nella zona dello stadio 'Angelini'. E' morto all'ospedale di Pescara uno degli automobilisti rimasti coinvolti nell'incidente: si tratta di un ragazzo di 27 anni. Il giovane, trasportato in Pronto soccorso in condizioni disperate, è deceduto dopo quasi un'ora di tentativi di rianimazione. Le altre tre vittime dello scontro, invece, sono morte sul posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente stradale a Chieti: il bilancio delle vittime sale a quattro

In questa notizia si parla di: Incidente Vittime Stradale Chieti

Messico, profondamente addolorati per vittime incidente nave - Il Messico esprime profondo cordoglio per le vittime dell'incidente della nave militare schiantatasi contro il ponte di Brooklyn a New York.

Incidente stradale a Chieti: il bilancio delle vittime sale a quattro - Quattro morti nell'incidente sulla SS 656 a Chieti, tra cui un giovane deceduto in ospedale dopo tentativi di rianimazione. Si legge su quotidiano.net

Sale a 4 il bilancio delle vittime dell'incidente di Chieti - Sale a quattro il bilancio delle vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, a Chieti, sulla SS 656, nella zona dello stadio 'Angelini'. (ANSA) ... Lo riporta msn.com

Incidente stradale a Chieti: 4 morti in uno schianto frontale tra auto, un ferito gravissimo. Le vittime sono tre fratelli e un giovane di 27 anni - Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656 nel territorio di Chieti. Si tratta, secondo quanto ricostruito, di uno scontro frontale fra due auto. Scrive leggo.it