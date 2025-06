Incidente stradale a Chieti | 3 morti in uno schianto frontale tra auto un ferito gravissimo

Un drammatico schianto frontale sulla SS 656 di Chieti ha sconvolto la comunità: tre vite spezzate e un ferito gravemente. La tragedia ricorda quanto siano fragili i momenti di vita, lasciando dietro di sé un'onda di dolore e riflessione sulla sicurezza stradale. La comunità si unisce nel dolore, mentre le autorità indagano per chiarire le cause di questa terribile perdita.

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656 nel territorio di Chieti. Si tratta, secondo quanto ricostruito, di uno scontro frontale fra due auto. Il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente stradale a Chieti: 3 morti in uno schianto frontale tra auto, un ferito gravissimo

