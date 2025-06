Incidente nella notte | soccorsi tre ragazzi

Nella quiete della notte, un grave incidente sulla A1 ha mobilitato i soccorsi: tre giovani coinvolti e un'auto finita fuori strada. I vigili del fuoco di Barberino del Mugello sono intervenuti prontamente alle prime luci dell’alba per assistere le vittime e mettere in sicurezza la zona. Un episodio che si aggiunge ai rischi delle strade italiane, ricordandoci l’importanza di attenzione e prudenza alla guida.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 05:45 sul tratto autostradale A1 direzione sud al chilometro 31 nel comune di Barberino del Mugello per un incidente stradale. L’incidente ha visto coinvolta un’autovettura che è finita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente nella notte: soccorsi tre ragazzi

