Incidente nella notte | moto contro auto morto un 18enne

Una notte tragica scuote Altamura, dove la comunità piange la scomparsa di Flavio Disabato, 18 anni, vittima di un incidente tra moto e auto. Il dolore si fa sentire forte, mentre tutti si uniscono nel ricordo di un giovane che aveva ancora tanto da vivere. La città, unita nel lutto, cerca conforto e speranza per un domani migliore.

Altamura piange l'ennesima giovane vittima di un incidente stradale. La città si stringe intorno alla famiglia Disabato per la perdita del giovane Flavio, di appena 18 anni.

Morto un 17enne in moto ad Altamura dopo lo scontro con un'auto: ferita la ragazza che era con lui - Nella notte un ragazzo di 17 anni ha perso la vita ad Altamura (Bari) in un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite altre tre persone. Il ragazzo era alla guida di una moto insieme con una ragazza di 17 anni.

Altamura, tragedia nella notte: muore 18enne in un incidente tra moto e auto - In sella con il 18enne c'era anche una ragazza di 17 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale Perinei di Altamura, dove è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia per fratture multiple.