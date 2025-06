Incidente nel bosco soccorsi in azione | elicottero in volo

Un incidente nel cuore del bosco alle Cascate della Madonna dei Tre Fossi, ad Assisi, ha mobilitato immediatamente i soccorsi: un elicottero in volo e squadre di emergenza si sono attivati per prestare aiuto a un giovane rimasto ferito dopo una scivolata. La scena, resa ancora più drammatica dall’intervento rapido, dimostra come la natura può essere anche un luogo di rischi imprevedibili. La situazione è sotto controllo e i soccorritori lavorano con impegno per garantire la sicurezza del ragazzo.

Incidente nel bosco, soccorsi in azione ed elicottero in volo. È successo alle cascate della Madonna dei Tre Fossi, nel comune di Assisi, nel primo pomeriggio di domenica 8 giugno. Secondo quanto ricostruito dal Sasu un ragazzo è scivolato ed è rimasto ferito. I soccorsi sono partiti intorno alle.

