Incidente in via Giulia | motociclista a terra traffico in tilt

Un incidente in via Giulia ha sconvolto il traffico domenicale, quando un motociclista è caduto davanti al centro commerciale Il Giulia, alle 16:30. La scena, ancora avvolta nel mistero sulle cause, ha richiesto l'intervento immediato di ambulanza e polizia locale. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa vicenda e se ci sono feriti gravi coinvolti.

Un incidente che ha causato la caduta di un motociclista è avvenuto oggi, domenica 8 giugno. È successo davanti al centro commerciale Il Giulia intorno alle 16:30 del pomeriggio. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica e la polizia locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incidente in via Giulia: motociclista a terra, traffico in tilt

