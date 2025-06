Incidente in moto un 31enne trasportato in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa sera a Seregno, coinvolgendo un giovane motociclista di 31 anni. L'impatto, avvenuto poco prima delle 20 in via Circonvallazione, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi: il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La scena è stata rapidamente presidiata dalle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire le cause di questo spaventoso episodio e garantire la sicurezza della zona.

