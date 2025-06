Incidente in moto Augusto Pennacchi muore a 18 anni dopo sei giorni in ospedale

Tragedia a Palombara Sabina, dove Augusto Pennacchi, un giovane di appena 18 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente in moto. Dopo sei giorni di lotta in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando sgomento amici e famiglia. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di adottare tutte le precauzioni per la sicurezza sulle strade. Continua a leggere.

Il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto, lo scorso 1° giugno si è scontrato con un'auto a Palombara Sabina, nella provincia di Roma. Sabato 7 giugno, dopo sei giorni in ospedale, il cuore di Augusto Pennacchi ha smesso di battere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra due moto: il 18enne Augusto muore in ospedale dopo 6 giorni di agonia. La famiglia donerà gli organi. Lo scontro a Palombara Sabina - Una tragedia scuote Palombara Sabina: Augusto Pennacchi, 18 anni, perde la vita in un incidente tra due moto.

Augusto Pennacchi, morto una settimana dopo il frontale tra moto lo studente promessa del basket: doveva fare gli esami di maturità - Non ce l'ha fatta il giovane motociclista di Tivoli rimasto gravemente ferito in un incidente stradale domenica 1 giugno a Palombara Sabina. Augusto Pennacchi è morto sabato 7 ... Lo riporta msn.com

PALOMBARA SABINA – Scontro tra moto: Augusto Pennacchi muore a 18 anni - Ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, ma nonostante i medici abbiano tentato l’impossibile il ragazzo non ce l’ha fatta. Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguit ... Da tiburno.tv

TIVOLI – Augusto Pennacchi travolto dal motociclista positivo ad alcol e cocaina - Positivo ai test su alcol e droga. E per giunta senza patente. Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguito ad un incidente in moto E’ il retroscena del tragico incidente stradale ... Secondo tiburno.tv