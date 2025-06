Incidente in bicicletta nei boschi di Cavriglia | 41enne trasportato a Careggi in codice giallo

Un incidente in bicicletta nei suggestivi boschi di Cavriglia ha richiesto un intervento tempestivo. Alle ore 10:32, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est si è mobilitato per soccorrere un 41enne rimasto ferito in località Pian dei Teri. L’intervento, culminato con il trasporto al Careggi in codice giallo, dimostra ancora una volta come la pronta risposta possa fare la differenza tra vita e morte.

Alle ore 10:32 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente in bicicletta avvenuto in un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in località Pian dei Teri. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST), e un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini con infermiere a bordo. Un uomo di 41 anni, coinvolto nell'incidente, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 all'Ospedale di Careggi in codice 2 (giallo), indicante condizioni di media gravità.

