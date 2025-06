Incidente in bici nel bosco | ferito un 41enne

Un tranquillo giro in bicicletta si trasforma in un episodio di emergenza nel cuore del bosco: questa mattina, un uomo di 41 anni ha subito un incidente durante un percorso tra gli alberi. Grazie all’intervento tempestivo del 118 dell’Asl Toscana sud est, è stato possibile soccorrere il ferito e avvicinarsi rapidamente alla sua condizione. La vicenda evidenzia come anche le escursioni più tranquille possano riservare imprevisti, sottolineando l’importanza della prudenza in natura.

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito questa mattina, domenica 8 giugno, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo stava passando in un luogo boschivo quando ha avuto l'incidente. Per soccorrerlo è stato attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est. Il fatto è accaduto nelle boscaglie del.

