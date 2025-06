Incidente all' ingresso della città dalla superstrada | una persona ferita

Un'auto coinvolta in un incidente all’ingresso di Mesagne dalla superstrada, lasciando una persona ferita e bisognosa di cure. Le autorità sono intervenute prontamente, trasportando il ferito all’ospedale "Perrino" per le necessarie cure. La dinamica dell’incidente, avvenuto questa sera, 8 giugno, sulla superstrada Taranto-Brindisi, rimane sotto indagine. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso la comunità.

MESAGNE - È stata trasportata all'ospedale "Perrino", per ricevere le opportune cure sanitarie, la persona ferita nell'incidente avvenuto questa sera, 8 giugno, sulla superstrada Taranto-Brindisi all'altezza dell'ingresso Mesagne Centro. Nel sinistro è stata coinvolta solo una Fiat Seicento di.

