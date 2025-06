Incidente al parco giochi ragazzino ferito e portato in elicottero al Meyer

Un incidente nel cuore di San Gimignano scuote la comunità: un ragazzino è rimasto ferito in un parco giochi e, in emergenza, è stato trasportato d’urgenza al Meyer di Firenze. L’elicottero Pegaso 1, non potendo atterrare, ha effettuato un salvataggio spettacolare con il verricello, dimostrando l’efficienza delle risposte di emergenza italiane. La vicenda mette in luce l’importanza di misure di sicurezza e rapidità in casi critici.

San Gimignano (Siena), 8 giugno 2025 – Un ragazzino è rimasto ferito per un incidente avvenuto in un parco giochi a San Gimignano in via Quercecchio. Il minorenne è stato trasportato in codice 2 al Meyer di Firenze da Pegaso 1. L’elicottero non è riuscito ad atterrare e così è stato imbragato il ragazzino, poi verricellato per essere poi trasportato al Meyer. È intervenuta anche l'ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d'Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente al parco giochi, ragazzino ferito e portato in elicottero al Meyer

