Incidente al parco giochi bimbo fiorentino ferito e portato in elicottero al Meyer

Un incidente al parco giochi di San Gimignano ha scosso una famiglia fiorentina in vacanza: un bambino di 7 anni è rimasto ferito e trasportato d’urgenza in elicottero al Meyer di Firenze. La scena, resa ancora più drammatica dall’impossibilità di atterrare, ha richiesto un intervento immediato e coordinato. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza nei luoghi pubblici debba essere sempre una priorità assoluta.

San Gimignano (Siena), 8 giugno 2025 – Un bambino di 7 anni è rimasto ferito per un incidente avvenuto in un parco giochi a San Gimignano in via Quercecchio. Il bambino, di una famiglia fiorentina in vacanza, è stato trasportato in codice 2 al Meyer di Firenze da Pegaso 1. L’elicottero non è riuscito ad atterrare e così è stato imbragato il ragazzino, poi verricellato per essere poi trasportato al Meyer. È intervenuta anche l'ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d'Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente al parco giochi, bimbo fiorentino ferito e portato in elicottero al Meyer

In questa notizia si parla di: Meyer Incidente Parco Giochi

