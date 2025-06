Incidente a Palombara Sabina scontro tra moto e scooter | 18enne muore dopo 6 giorni di agonia

Un tragico incidente scuote Palombara Sabina: Augusto Pennacchi, 18enne appassionato di moto, ha perso la vita dopo sei giorni di agonia. L’incidente, avvenuto in viale Tivoli durante uno scontro tra moto e scooter, ha sconvolto l’intera comunità , lasciando un vuoto profondo. La tragica perdita di un giovane talento ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulle strade e quanto ogni vita sia preziosa.

Augusto Pennacchi, un ragazzo di 18 anni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in viale Tivoli, la strada di proseguimento della via Maremmana, nella zona di Palombara Sabina. Augusto Pennacchi, che a luglio avrebbe compiuto 19 anni, viaggiava in sella a una Yamaha TT quando. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente a Palombara Sabina, scontro tra moto e scooter: 18enne muore dopo 6 giorni di agonia

In questa notizia si parla di: Incidente Palombara Sabina Scontro

PALOMBARA SABINA – Scontro tra moto: Augusto Pennacchi muore a 18 anni - Ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, ma nonostante i medici abbiano tentato l’impossibile il ragazzo non ce l’ha fatta. Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguit ... Si legge su tiburno.tv

PALOMBARA SABINA – Scontro frontale tra moto: due feriti gravi in ospedale - Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica primo giugno, a Palombara Sabina. Il bilancio è di due feriti trasportati a Roma in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni racc ... Segnala tiburno.tv

Incidente sulla Tiburtina Valeria, scontro tra due moto: due morti - Lungo la Tiburtina Valeria, nella mattinata di oggi, sabato 29 giugno, nei pressi del bivio per Roviano si è verificato un incidente ... di Montelibretti a Palombara Sabina. Lo riporta romatoday.it