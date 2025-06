Incentivi agli studenti di infermieristica persi due anni inutilmente

È inaccettabile che, nonostante la crisi del personale sanitario, due anni siano trascorsi invano senza azioni concrete. Premiare e valorizzare gli studenti di infermieristica rappresenta una soluzione semplice ma efficace, già proposta con buon senso, purtroppo soffocata da logiche politiche. È ora di agire, riconoscere il valore di queste proposte e colmare il divario tra bisogni e risposte concrete.

"Premiare e valorizzare gli studenti di infermieristica, in modo da rispondere alla carenza di personale, è una proposta assolutamente sensata, già sentita due anni fa, peccato che a presentarla fu il Pd. Non si tratta di primogeniture, ma del tempo perso per far propria un'azione di buon senso.

