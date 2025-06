Incendio sul viale Calabria coinvolto anche il campo da baseball

Un incendio si è scatenato nel pomeriggio sul Viale Calabria, coinvolgendo anche il campo da baseball di via Botteghelle. Fortunatamente, il campo non ha subito danni e la situazione è sotto controllo. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause del rogo, ipotizzando che il grande caldo di oggi abbia alimentato le sterpaglie e l’erba secca. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione durante le ondate di caldo intenso.

Non ha riportato danni il campo da baseball di via Botteghelle, coinvolto nell'incendio che oggi pomeriggio è divampato nella zona sud della città. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma una delle ipotesi è che il grande caldo di oggi abbia mandato in fiamme le sterpaglie, l'erba. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Incendio sul viale Calabria, coinvolto anche il campo da baseball

In questa notizia si parla di: Incendio Coinvolto Campo Baseball

Londra, incendio doloso nell'ex casa di Starmer a Kentish Town, arrestato 21enne coinvolto in altri 2 attacchi legati al premier - VIDEO - Un incendio doloso ha colpito l'ex casa di Sir Keir Starmer a Kentish Town, Londra. La polizia ha arrestato un 21enne, già coinvolto in altri due attacchi legati al premier.

Reggio, fiamme al campo di baseball: intervento in corso dei Vigili – FOTO - Un incendio ha interessato il campo da baseball di Reggio nella zona sud: bruciate sterpaglie e parte dell’erba, struttura salva. citynow.it scrive

Incendio in via Scaletta, coinvolto anche un campo di pannelli solari - L’intervento è stato reso necessario dal fatto che si era sviluppato un incendio di vegetazione che ha coivolto anche un campo di pannelli fotovoltaici, per un totale di 4 ettari. Le squadre ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Incendio negli spogliatoi del campo da baseball ad Ancona, il sospetto del dolo - ANCONA - Un incendio è scoppiato attorno alle 16.30 negli spogliatoi del campo da baseball di via Sacripanti. Il rogo ha annerito completamente i locali che si trovano sotto le tribune. msn.com scrive