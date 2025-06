Incendio nell' azienda della raccolta rifiuti | a fuoco gli automezzi

Un violento incendio ha devastato questa mattina la sede della Bianco Igiene Ambientale a Galatone, mettendo in allerta le autorità e gli operai. Le fiamme hanno coinvolto diversi automezzi, creando preoccupazione per l'ambiente e la sicurezza pubblica. La lotta alle fiamme è ancora in corso, mentre si indagano le cause dell'incendio e si tutelano le comunità circostanti.

Fiamme nell?azienda che si occupa di raccolta rifiuti. Un grosso rogo ha interessato questa mattina la sede della Bianco Igiene Ambientale, ditta di Galatone (Lecce) che si occupa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio nell'azienda della raccolta rifiuti: a fuoco gli automezzi

