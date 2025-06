Incendio nell’autorimessa di una ditta di rifiuti avvolto dalle fiamme un autocompattatore

Un incendio scoppiato questa mattina alle prime luci dell’alba ha devastato l’autorimessa della ditta di rifiuti Bianco a Galatone, avvolgendo in fiamme un autocompattatore. La perturbazione si è scatenata nella zona industriale di Galatone-Nardò, creando momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti e gli operatori. Le cause dell’incendio sono ancora ignote, ma le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza futura.

GALATONE - Un autocompattatore ha preso fuoco questa mattina intorno alle 8.15 nell’autorimessa della ditta Bianco, impegnata in servizi di nettezza urbana, nella zona industriale Galatone-Nardò, in via Renata Fonte. Non sono ancora note le cause dell’incendio che ha reso necessario. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Incendio nell’autorimessa di una ditta di rifiuti, avvolto dalle fiamme un autocompattatore

In questa notizia si parla di: Incendio Autorimessa Ditta Autocompattatore

Milano, incendio in un'autorimessa in via Chiesa Rossa: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Un incendio ... Rossa della ditta Fratelli Guercio. Danneggiate anche tre vetture del vicino deposito giudiziario di auto «Inga». (Articolo in aggiornamento...) Nella stessa autorimessa in ... Riporta milano.corriere.it

Incendio in ditta rifiuti nel Foggiano - Ancora un incendio ai danni di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti nel Foggiano: la scorsa notte le fiamme hanno distrutto un autocompattatore della ditta Tecneco, che si occupa del ... Scrive ansa.it

A fuoco i rifiuti di un autocompattatore: i vigili spengono l'incendio - SCANDRIGLIA - A fuoco i rifiuti trasportata da un compattatore. E' accaduto nel territorio di Scandriglia, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del presidio di Poggio Mirteto per ... Da ilmessaggero.it