Incendio nella notte alla discarica di Borgoforte in fiamme quintali di rifiuti

Nottata di emergenza a Borgoforte, dove un vasto incendio ha avvolto la discarica di Iren, esplodendo in fiamme quintali di rifiuti e lasciando il territorio sotto assedio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La devastazione causata dall’incendio solleva preoccupazioni ambientali e richiede urgentemente chiarimenti sulle cause di questa nuova emergenza.

Squadre dei vigli del fuoco sono al lavoro dalla mezzanotte di domenica 8 giugno per un grosso incendio che è divampato nella discarica di Iren a Borgoforte. Quintali di rifiuti hanno perso fuoco - per cause che devono ancora essere accertate - dando vita a un incendio molto vasto che ha anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Incendio nella notte alla discarica di Borgoforte, in fiamme quintali di rifiuti

