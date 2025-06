Incendio in un maneggio una persona intossicata

Un incendio devastante ha colpito un maneggio in via Ascari, Imola, sabato mattina, generando panico e preoccupazione. Il fumo denso ha causato l'intossicamento di una persona, mettendo in evidenza la gravità della situazione. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Imola, Medicina e Fontanelice, con due autobotti, il rogo è stato domato, ma resta alta l’attenzione per le conseguenze di questo incidente.

