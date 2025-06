Incendio in un cantiere di via XXX Ottobre | non esclusa la pista dolosa

Un incendio scoppiato in un cantiere di via XXX Ottobre, vicino a piazza Sant'Antonio, desta preoccupazione e sospetti. Le indagini si concentrano sulla possibile natura dolosa dell’evento, mentre i residenti sono in allerta. Una donna del quartiere ha inalato fumo ma sta bene: nessun ricovero. La scena, ancora da chiarire, richiama l’attenzione sulle misure di sicurezza e sull’importanza di prevenire simili incidenti.

Scoppia un incendio in un cantiere in via XXX Ottobre, nelle vicinanze di piazza Sant'Antonio. Una signora che abita in uno dei palazzi vicini avrebbe inalato del fumo ma pare che le sue condizioni di salute non siano gravi e non è stata portata in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incendio in un cantiere di via XXX Ottobre: non esclusa la pista dolosa

