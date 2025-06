Incendio in un campo di sterpaglie in fiamme un ettaro di terreno | l' intervento dei vigili del fuoco

Un vasto incendio di sterpaglie ha minacciato il paesaggio di Collamato, rischiando di trasformare un ettaro di terreno in cenere. Pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Fabriano e Jesi, che con quattro automezzi hanno circoscritto il fuoco, mettendo in sicurezza l’area e prevenendo conseguenze peggiori. La loro prontezza dimostra ancora una volta come il coraggio e la professionalità siano fondamentali nel proteggere il nostro territorio.

FABRIANO - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato un campo di sterpaglie nella frazione Collamato. Sul posto sono giunte le squadre di Fabriano e Jesi con quattro automezzi, tra cui un modulo boschivo, domando il rogo che ha coinvolto anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Incendio in un campo di sterpaglie, in fiamme un ettaro di terreno: l'intervento dei vigili del fuoco

