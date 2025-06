Incendio in appartamento a Roma in zona Balduina | morta una donna di 84 anni evacuato l' edificio

Un tragico incendio a Roma, nella suggestiva zona Balduina, ha sconvolto la comunità: un’anziana di 84 anni ha perso la vita, mentre i residenti sono stati evacuati in via precauzionale. Le autorità stanno lavorando senza sosta per chiarire le cause di questo drammatico incidente e garantire la sicurezza di tutti. Seguiranno aggiornamenti dettagliati man mano che emergono nuove informazioni.

L'incendio in via Papiano a Roma, in zona Balduina: morta un’anziana di 84 anni. L’appartamento è stato evacuato, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio in appartamento a Roma in zona Balduina: morta una donna di 84 anni, evacuato l'edificio

In questa notizia si parla di: Incendio Appartamento Roma Zona

Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer - Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale.

Incendio in appartamento a Roma nord, morta donna di 84 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/08/news/incendio_appartamento_balduina_morta_donna-424655630/?rss&ref=twhl… Partecipa alla discussione

Incendio a Roma, in fiamme un appartamento: morta donna 84 anni - Tragedia oggi a Roma dove una donna di 84 anni è morta in un incendio nel suo appartamento. Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione al piano terra di via Papiniano, in zona Balduina. Segnala msn.com

Incendio a Roma, un'anziana muore tra le fiamme nel suo appartamento - Incendio a Roma nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno. Una donna di 84 anni è morta tra le fiamme divampate all'interno di un appartamento in zona Balduina, in via Papiniano 10. È successo intorn ... Si legge su msn.com

Incendio in appartamento al piano terra in via papiniano zona Balduina a roma, muore donna di 84 anni - Un incendio in un appartamento di via Papiniano, Balduina, Roma, ha causato la morte di una donna di 84 anni; vigili del fuoco e polizia indagano sulle cause mentre la comunità resta in apprensione. Riporta gaeta.it