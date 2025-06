Incendio all' interno della riserva di Santa Filomena fra Pescara e Montesilvano VIDEO

Un incendio improvviso nella riserva di Santa Filomena tra Pescara e Montesilvano ha scatenato momenti di grande apprensione domenica 8 giugno. Le fiamme, che hanno coinvolto una piccola porzione di vegetazione, sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi per l'area naturale. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e soccorritori per preservare il nostro patrimonio ambientale.

