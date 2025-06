Incendio al Parco degli Acquedotti treni fermi tra Roma Casilina e Ciampino

Un incendio ha scatenato il caos al Parco degli Acquedotti, con una densa nube di fumo che si solleva nel cielo. Le linee ferroviarie FL4 e FL6 sono state subito interrotte tra Roma Casilina e Ciampino, lasciando pendolari e visitatori in attesa di notizie. La situazione è sotto controllo, ma le ripercussioni sulla viabilità sono significative. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa emergenza.

Una nube di fumo si è alzata sopra al Parco degli Acquedotti, dove stamattina è divampato un incendio. Le linee ferroviarie FL4 e FL6 sono state interrotte tra Roma Casilina e Ciampino, per consentire lo spegnimento del rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incendio Parco Acquedotti Roma

Incendio al parco di "Monte Radar": le fiamme arrivano vicino alle abitazioni - Oggi un vasto incendio ha involucrato il parco di Monte Radar, ad Oria, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni circostanti.

Incendio al Parco degli Acquedotti, treni fermi tra Roma Casilina e Ciampino - Una nube di fumo si è alzata sopra al Parco degli Acquedotti, dove stamattina è divampato un incendio. Le linee ferroviarie FL4 e FL6 sono state interrotte tra Roma Casilina e Ciampino, per consentire ... Lo riporta fanpage.it

Incendio al parco degli Acquedotti, si alza colonna di fumo. Treni bloccati - L'allarme è scoppiato intorno alle 8:30 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile ... Riporta romatoday.it

Parco degli Acquedotti, maxi rogo nell'area verde: bloccata anche la ferrovia - Un incendio è divampato alle 14:30 circa di oggi, mercoledì 24 luglio, all'interno del Parco degli Acquedotti a Capannelle ... operando i vigili del fuoco di Roma con ausilio 2 mezzi aerei ... Lo riporta affaritaliani.it