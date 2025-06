Incendio al parco degli Acquedotti si alza colonna di fumo Treni bloccati

Un incendio improvviso al Parco degli Acquedotti di Roma ha generato una fitta colonna di fumo, bloccando anche la circolazione dei treni. Le fiamme, divampate alle prime luci del mattino, hanno richiesto l'intervento immediato di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. La situazione è sotto controllo, ma si prospetta una giornata di disagi e interventi per garantire la sicurezza di cittadini e mezzi di soccorso.

Un incendio è scoppiato a Roma nella zona del parco degli Acquedotti, che affaccia su via Lemonia. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 8:30 del mattino. Sul posto i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Per permettere i soccorsi è stata interrotta, dalle 9:15, la circolazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio al parco degli Acquedotti, si alza colonna di fumo. Treni bloccati

Incendio Parco Acquedotti

