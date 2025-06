Incendio a Torino Centro | mezzo di raccolta rifiuti e pulizia a fuoco mentre pulisce dopo il passaggio del Pride

Un incendio improvviso a Torino centro ha messo in allerta la città, coinvolgendo un mezzo di raccolta rifiuti e pulizia che operava dopo il passaggio del Torino Pride. La scena si è svolta in piazza Solferino, dove i lavoratori sono riusciti a mettersi in salvo rapidamente, ma il danno è stato significativo. La comunità si mobilita ora per capire le cause e rafforzare le misure di sicurezza, perché la sicurezza di tutti resta prioritaria.

Un incendio ha seriamente danneggiato un mezzo di raccolta carta e pulizia strade dell'Amiat che era al lavoro dopo il passaggio del Torino Pride nella prima serata di ieri, sabato 7 giugno 2025, in piazza Solferino. Gli addetti sono riusciti immediatamente a mettersi in salvo alle prime. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Torino Centro: mezzo di raccolta rifiuti e pulizia a fuoco mentre pulisce dopo il passaggio del Pride

