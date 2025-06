Incendio a Roma in fiamme un appartamento | morta donna 84 anni

Una tragedia scuote Roma: un incendio nel quartiere Balduina ha portato alla morte di una donna di 84 anni. Le fiamme hanno devastato il suo appartamento in via Papiniano, lasciando la comunità sgomenta. Intervenuti tempestivamente, vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita. La città si stringe intorno ai familiari, mentre l’intera comunità si chiede come prevenire simili incidenti in futuro.

(Adnkronos) – Tragedia oggi a Roma dove una donna di 84 anni è morta in un incendio nel suo appartamento. Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione al piano terra di via Papiniano, in zona Balduina.  Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, i medici del 118 e la polizia di .

