Incendio a Colico | devastate due auto della polizia locale indagini in corso

Un episodio inquietante scuote Colico: nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha distrutto due auto della polizia locale, sollevando preoccupazioni e interrogativi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo atto vandalico che mette a rischio la sicurezza della comunità . Mentre le autorità lavorano senza sosta per fare luce sull’accaduto, si torna a parlare di tutela e vigilanza sul territorio.

Episodio allarmante a Colico dove un incendio ha devastato nella notte tra sabato e domenica alcuni veicoli dell'amministrazione comunale. Si tratta in particolare di due veicoli in dotazione alla polizia locale. L'allarme è scattato alle ore 23.45 del 7 giugno. Sul posto sono subito intervenuti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incendio a Colico: devastate due auto della polizia locale, indagini in corso

