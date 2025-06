Incendio a Borgoforte per Arpae nessun rischio per l' aria

Incendio a Borgoforte: Arpae rassicura sulla qualità dell’aria. Nonostante l’enorme incendio di rifiuti scoppiato nella notte di domenica 8 giugno, le prime analisi condotte dall’agenzia ambientale di Piacenza attestano assenza di rischi per la popolazione e l’ambiente. Un sospiro di sollievo per i residenti, che ora possono restare tranquilli grazie alla pronta attività di monitoraggio e alle misure di sicurezza adottate.

