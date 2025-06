Inaugurato il restauro del Teatro Rosini di Lucignano | un nuovo spazio per cultura arte e comunità

Una giornata di celebrazione e rinascita ha preso vita a Lucignano, con l’inaugurazione del restaurato Teatro Rosini, un simbolo di cultura, arte e comunità. Le sue sale si aprono di nuovo al pubblico, ospitando la mostra di Gerardo Brogna e momenti di condivisone con artisti come Scialpi. Giani e Casini sottolineano come questo progetto rappresenti un importante tassello della Toscana diffusa, portando entusiasmo e risorse preziose al territorio.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Le sale riaprono con la mostra di Gerardo Brogna. Anche Scialpi all’inaugurazione. Giani: “Il nostro progetto di ‘Toscana diffusa’ sta dando frutti concreti a partire da Lucignano”. Casini: “Da Regione Toscana risorse preziose per la nostra comunità”. Lucignano - Giornata di partecipazione ed entusiasmo, sabato 7 giugno a Lucignano, per l’inaugurazione del rinnovato Teatro Rosini, restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di restauro. Un momento atteso e fortemente simbolico per l’intera comunità, celebrato con il taglio del nastro da parte della Sindaca Roberta Casini, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere Paolo Brandi in rappresentanza della Provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it