Inaugurato a Lucignano il teatro Rosini riqualificato

Un evento che ha unito tradizione e rinascita, ricreando il cuore culturale di Lucignano. Con il suo nuovo volto, il Teatro Rosini diventa ora palcoscenico di emozioni e creatività, pronto a ospitare spettacoli e iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e comunità. Un’occasione di rinascita per tutta la cittadinanza, che guarda al futuro con entusiasmo e speranza.

LUCIGNANO – Giornata di partecipazione ed entusiasmo ieri (7 giugno) a Lucignano, per l'inaugurazione del rinnovato Teatro Rosini, restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di restauro. Un momento atteso e fortemente simbolico per l'intera comunità, celebrato con il taglio del nastro da parte della sindaca Roberta Casini, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere Paolo Brandi in rappresentanza della provincia di Arezzo. Tra gli interventi del momento inaugurale quelli del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Juri Sicuranza e dell' assessore alla cultura e al turismo Stefano Cresti, che hanno illustrato il percorso progettuale e l'importanza del recupero di un luogo destinato a tornare centrale nella vita culturale di Lucignano.