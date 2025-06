Inaugurata dopo la riqualificazione l' ex stazione Fea di Montesilvano | sarà utilizzata per delle attività parrocchiali

Dopo un'importante riqualificazione, l’ex stazione Fea di Montesilvano apre un nuovo capitolo come centro di attività parrocchiali, restaurando un simbolo storico della città. Inaugurata sabato 7 giugno, questa struttura, progettata dall’architetto Vincenzo Di Tommaso e amata da generazioni, torna a vivere, pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità. È un esempio perfetto di come passato e futuro possano convivere in armonia, arricchendo il tessuto sociale di Montesilvano.

Inaugurata sabato 7 giugno la storica ex stazione ferroviaria Fea (Ferrovie elettricheaAbruzzesi) di Montesilvano. La stazione, progettata dall'architetto Vincenzo Di Tommaso e inaugurata nel 1929, fu dismessa negli anni '60. Negli anni '70, fu sede della polizia municipale e negli anni '80 sede. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Inaugurata dopo la riqualificazione l'ex stazione Fea di Montesilvano: sarà utilizzata per delle attività parrocchiali

In questa notizia si parla di: Inaugurata Stazione Montesilvano Riqualificazione

In memoria del brigadiere Marino, nuova stazione dei carabinieri inaugurata a San Ferdinando - In memoria del brigadiere Marino, la nuova stazione dei Carabinieri è stata inaugurata a San Ferdinando.

MONTESILVANO: INAUGURATA LA EX STAZIONE FERROVIARIA, SARA’ FULCRO DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI - MONTESILVANO – Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la storica ex stazione ferroviaria FEA (Ferrovie Elettriche Abruzzesi) di Montesilvano. La stazione, progettata dall’architetto Vincenzo ... Da abruzzoweb.it

Inaugurata la storica ex stazione ferroviaria FEA di Montesilvano - L'edificio ristrutturato fungerà ora da fulcro per le attività della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, uno spazio per i gruppi di Azione Cattolica e scout ... Secondo abruzzonews.eu

Montesilvano, madre e figlia travolte e uccise da un treno in stazione: “Erano mano nella mano” - Due persone sono state investite e uccise da un treno all'altezza della stazione di Montesilvano, in provincia di Pescara, sulla linea Adriatica: si tratterebbe di madre e figlia. Non è escluso ... Lo riporta fanpage.it