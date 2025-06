Inaugura a San Giovanni al Natisone Ripieno | servirà pasta da street food che si mangia con le mani

Inaugura a San Giovanni al Natisone “Ripieno”, il nuovo format di street food che porta in tavola la tradizione friulana con un tocco innovativo. Questo progetto, ideato da un imprenditore friulano-triestino, propone pasta da mangiare con le mani, in pratici e gustosi ripieni. Un’esperienza culinaria veloce, autentica e irresistibile, pensata per conquistare i palati di chi cerca sapori genuini senza rinunciare alla comodità: un vero e proprio viaggio nel gusto del Friuli, pronto a fare il suo ingresso sul mercato.

Un nuovo format di ristorazione veloce - dal sapore squisitamente friulano - sta per fare il suo ingresso sul mercato: si chiama "Ripieno" ed è un progetto ideato da un imprenditore friulano-triestino. L'idea alla base è semplice ma originale: servire la pasta in una forma inedita, pensata per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Inaugura a San Giovanni al Natisone "Ripieno": servirà pasta da street food che si mangia con le mani

In questa notizia si parla di: Ripieno Pasta Inaugura Giovanni

Giovanni Rana porta la pallavolo in cucina nel nuovo spot firmato Herezie - Giovanni Rana continua a unire tradizione e innovazione nel suo ultimo spot pubblicitario, che questa volta celebra la pallavolo e la passione per la migliore pasta ripiena. Questo nuovo episodio ... touchpoint.news scrive

Ravioli del plin, la ricetta della pasta ripiena piemontese - I ravioli del plin sono una tipica pasta ripiena originaria del Piemonte, in particolare delle Langhe e del Monferrato. Si distinguono per la loro forma caratteristica, ovvero il pizzicotto che ... Da msn.com

Inaugurato il nuovo Mercato Coperto di Coldiretti a Ponte San Giovanni: chi sono i produttori agricoli - dalla pasta ai prodotti da forno, fino alla birra agricola e vino: queste alcune delle produzioni agricole che saranno proposte dal produttore al consumatore da sette giovani agricoltori. Ecco le ... Come scrive corrieredellumbria.it