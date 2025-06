In Toscana usano l’allerta meteo per la propaganda al referendum

In Toscana, tra allerte meteo e promozioni sorprendenti, si intrecciano strategie di sensibilizzazione al referendum. Dalle telefonate dal numero verde agli sconti per i cittadini, il territorio si mobilita in modi inaspettati per ricordare a tutti l’importanza dell’appuntamento elettorale. Ma qual è il limite tra informazione e propaganda? Scopri di più sulle ultime curiosità che stanno movimentando la provincia di Pisa.

Oltre ai soliti bus per il trasporto degli elettori e il cinema romano che fa lo sconto a chi esibisce la tessera timbrata, in provincia di Pisa (Comune pd) raffiche di telefonate dal numero verde degli allarmi. Obiettivo: ricordare la scadenza. Esposto ai carabinieri. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Toscana usano l’allerta meteo per la propaganda al referendum

