In Sicilia una rete autostradale a due velocità | incubo A19 più moderne A18 e A20

una buona dose di pazienza». La Sicilia, con le sue autostrade a due velocità e temperature roventi, sfida la pazienza di chi si mette in viaggio, richiedendo interventi urgenti per migliorare sicurezza e comfort. Solo con interventi mirati e una pianificazione efficace sarà possibile trasformare questa difficile realtà in un percorso più sicuro e sereno per tutti gli automobilisti.

Temperature roventi sulle autostrade siciliane. Nel quartier generale di Anas, gli aggiornamenti sui disagi patiti dagli utenti lungo la A19 Palermo-Catania impongono correttivi immediati e soluzioni efficaci. L'incubo ormai si protrae da troppo tempo, tant'è che la società per azioni si affretta a consigliare agli automobilisti di «mettersi in viaggio nelle ore meno calde» e «portare con.

