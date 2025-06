In Sardegna mutui in crescita ma finanziamenti sotto la media

In Sardegna, nonostante un aumento dei mutui erogati, i finanziamenti rimangono ancora al di sotto della media nazionale. Nel quarto trimestre, le famiglie isolane hanno ricevuto 249,4 milioni di euro, con una crescita del 22,5% rispetto all’anno precedente, portando il totale annuo a 833,3 milioni. Questi numeri riflettono un trend positivo ma ancora insufficiente a colmare il divario rispetto al boom registrato in altre regioni. Numeri importanti ma non...

Nell'anno del boom dei mutui erogati la Sardegna ha mostrato un andamento più moderato, rispetto alla media nazionale, segnando comunque una crescita. Le famiglie residenti nell'isola hanno ricevuto finanziamenti per 249,4 milioni di euro nel quarto trimestre, con un aumento del 22,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Su base annua, l'incremento è stato dell'1,9%, con un volume complessivo di 833,3 milioni di euro. Numeri importanti ma non esplosivi. Lo scorso anno il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa più forti. Secondo i dati raccolti da Kìron Partner SpA e basati sul report "Banche e istituzioni finanziarie" della Banca d'Italia, aggiornato a marzo 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per un totale di 3.

