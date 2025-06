In piazza Pontida per dire no alla violenza contro le donne

In piazza Pontida, un gesto di solidarietà e coraggio si fa sentire forte e chiaro: la Rete Bergamasca contro la violenza di genere ribadisce il suo impegno, iniziando con un coinvolgente flash mob domenica 8 giugno. Ogni mese, cittadini uniti si riuniscono in questa storica piazza per chiedere a gran voce che si fermi una delle piaghe sociali più insidiose, perché ogni donna merita rispetto e sicurezza.

LA MANIFESTAZIONE. È iniziato con un flash mob domenica 8 giugno, il presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere, come ogni mese in piazza per chiedere di fermare la violenza contro le donne e in tutte le sue forme.

