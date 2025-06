In ogni civiltà una frangia di cariche pubbliche si ritiene esente dal dover dar conto di quanto fa

In ogni civiltà, una élite di cariche pubbliche si sente spesso esente dal rendere conto delle proprie azioni. La sfida di governare e organizzare una democrazia autentica ha affascinato pensatori di ogni epoca, riflettendo sulla complessità delle motivazioni che la animano. Le diverse forme di governo sono il risultato di queste tensioni, alcune ancora in balia del caos, come le onde del mare del Kaos di...

Il problema di come governare, e quindi organizzare una forma di condotta democratica per il popolo, è stato, con una sfasatura di circa un secolo, da poco prima dell’inizio dell’era cristiana, affrontato e sperimentato da diversi pensatori. Le varie sembianze che tale tipo di vita può assumere rispecchiano la sintesi delle motivazioni che lo compongono e sono svariate. Alcune stanno ancora alla deriva a fior d’acqua, quella del mare del Kaos di antica memoria, come mine vaganti. Purtroppo ogni tanto, anche per un inconveniente minimo – prima o poi si verifica – alcune di esse esplodono con forte fragore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Ogni Civiltà Frangia Cariche

Alessandro Magrini: "Tutta questione di numeri. Ogni civiltà ci ha fatto i conti, ora potrebbero non bastare più" - Alessandro Magrini, in "Tutta questione di numeri," esplora come ogni civiltà abbia affrontato i numeri, sottolineando che ora potrebbero non essere più sufficienti.