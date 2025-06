IN LIBRERIA – Better than the Movies

L’estate è alle porte, e quale modo migliore di immergersi nella sua magia se non con un romanzo che fa sognare? Better than the Movies di Lynn Painter è il compagno perfetto per le giornate di relax, tra risate, sentimenti autentici e riferimenti irresistibili alle commedie romantiche. Un’appassionante lettura young adult che saprà conquistare ogni cuore. Preparatevi a vivere un'estate da vera protagonista!

L'estate sta arrivando e se cercate qualcosa da poter leggere sdraiati sotto il sole, ecco a voi Better than the Movies di Lynn Painter (Magazzini Salani, 2023). Un delizioso romanzo young adult che racchiude tutto ciò che un amante delle commedie romantiche potrebbe desiderare: protagonisti frizzanti, situazioni esilaranti, sentimenti che sbocciano inaspettatamente e tantissimi riferimenti

