In Germania è corsa ai bunker | Prepararsi in caso di attacco russo’

In un contesto di crescente tensione internazionale, la Germania si prepara a rafforzare le proprie difese sotterranee, con una corsa ai bunker che desta preoccupazione. Ralph Tiesler, direttore dell'Ufficio federale per la protezione civile, ha annunciato piani urgenti per espandere la rete di rifugi anti-bomba, sottolineando l'importanza di essere pronti a fronteggiare eventuali minacce russe. La situazione richiede attenzione e la volontà di garantire la sicurezza dei cittadini.

(Adnkronos) – La Germania sta elaborando piani per espandere rapidamente la sua rete di bunker e rifugi a prova di bomba. Lo ha reso noto Ralph Tiesler, direttore dell'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofi (Bbk), avvertendo che lo Stato deve essere preparato a un attacco da parte della Russia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Germania Corsa Bunker Prepararsi Caso Attacco Russo

In Germania è corsa ai bunker: “Pronti a difendersi da un possibile attacco russo entro quattro anni” - In un clima di crescente tensione internazionale, la Germania si mobilita con rapidità, ampliando la rete di bunker e rifugi per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Secondo Ralph Tiesler, direttore dell'Ufficio federale per la protezione civile (BBK), Berlino deve prepararsi concretamente a un possibile attacco russo entro i prossimi quattro anni. Partecipa alla discussione

In Germania è corsa ai bunker: "Prepararsi in caso di attacco russo' - Il capo dell'agenzia di protezione civile afferma che il paese è mal preparato per il conflitto e chiede urgenti aggiornamenti ai rifugi della guerra fredda ... Segnala msn.com

Bombardamenti russi, un morto in regione Dnipro. Berlino: servono bunker in caso di attacco russo - Germania, Berlino: servono bunker in caso di attacco russo La Germania sta elaborando piani per espandere rapidamente la sua rete di bunker e rifugi a prova di bomba. Lo ha reso noto Ralph Tiesler, di ... Scrive msn.com

"Servono bunker in caso di attacco russo", Berlino si prepara alla guerra - La Germania sta elaborando piani per espandere rapidamente la sua rete di bunker e rifugi a prova di bomba. Lo ha reso noto Ralph Tiesler, direttore dell'Ufficio federale per la protezione civile e l' ... Secondo informazione.it

Entriamo in un Bunker ....Breda