In duecento in sella tra le strade della Valdichiana per l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica

In un’atmosfera di nostalgia e avventura, duecento appassionati si sono dati appuntamento tra le suggestive vie della Valdichiana per l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. Un evento che, ormai consolidato, continua a catturare i cuori di ciclovieggiatori provenienti da tutta Italia, desiderosi di riscoprire il fascino del passato attraverso pedalate tra borghi storici e strade bianche. E questa passione senza tempo promette di continuare a sorprendere anche nelle future edizioni.

Arezzo, 8 giugno 2025 – . La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, ha rinnovato un appuntamento di richiamo per appassionati di tutta Italia che hanno fatto tappa a Marciano della Chiana per pedalare insieme, condividere la comune passione per le due ruote e rivivere il fascino del ciclismo d’epoca tra strade bianche, borghi, leopoldine e sapori autentici della tradizione locale. Il cuore de La Chianina è stato rappresentato, nuovamente, dalla vera e propria ciclostorica che ha proposto ai partecipanti un percorso tra i territori di Monte San Savino, Lucignano e Castiglion Fiorentino, con una tappa alla fattoria di Brolio per un ristoro dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In duecento in sella tra le strade della Valdichiana per l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica

In questa notizia si parla di: Strade Undicesima Edizione Chianina

