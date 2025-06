In due alla Marcia globale per Gaza | Non potevo rimanere indifferente alla domanda lacerante di mio figlio

Di fronte alla sofferenza di Gaza, non potevo più ignorare la domanda di mio figlio: "Come si fa a continuare la vita quotidiana sapendo cosa succede?" Questa domanda, posta da Lorenzo Bulzinetti, mi ha spinto a unirsi alla Marcia globale per Gaza, un movimento internazionale che chiede pace e giustizia. Perché, di fronte all’ingiustizia, non possiamo restare indifferenti.

"Mamma, come si fa a continuare a fare la vita di tutti i giorni, sapendo quello che succede a Gaza?". Più di un anno fa Lorenzo Bulzinetti ha rivolto questa domanda alla madre, l’anconetana Silvia Severini. Il moto di emozioni e riflessioni, generato da quelle parole, ha infine condotto la donna ad aderire alla Marcia globale per Gaza. A organizzarla è stato un collettivo di cittadini di molteplici Paesi, che hanno scritto alle ambasciate di Egitto e Israele. "Il popolo si solleva – così inizia la loro lettera – di fronte all’inazione dei governi, di fronte alla sofferenza insostenibile del popolo palestinese, di fronte al blocco disumano imposto a Gaza, migliaia di persone, ovunque nel mondo, si organizzano per una marcia senza precedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In due alla Marcia globale per Gaza: "Non potevo rimanere indifferente alla domanda lacerante di mio figlio"

