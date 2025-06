In casa oltre un chilo di droga e 5 600 euro in contanti

Un'operazione antimafia di grande impatto scuote le Giudicarie: i Carabinieri, supportati da unità specializzate, hanno sequestrato oltre un chilo di droga e 5.600 euro in contanti, smantellando un pericoloso giro illecito e sottolineando l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza del territorio. Questa azione dimostra come la collaborazione tra diverse unità possa fare la differenza nella lotta alla criminalità organizzata.

Importante operazione antidroga nei giorni scorsi nelle Giudicarie, dove i Carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, con il supporto dei colleghi del NOR – Aliquota Operativa della Compagnia di Riva del Garda, della Stazione di Storo e di una unità cinofila della Guardia di Finanza di Trento.

