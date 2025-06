In campo con i campioni Oltre trecento bambini si divertono con Panatta Lucchetta e Graziani

Un mattino indimenticabile a Crema, dove oltre trecento bambini hanno vissuto un sogno grazie alla presenza di grandi campioni come Panatta, Lucchetta e Graziani. L’evento “Un campione in famiglia” ha unito sport, divertimento e formazione, coinvolgendo le giovani generazioni in un’esperienza unica. Il piazzale Croce Rossa si è trasformato in un’arena di emozioni, lasciando un segno indelebile nei cuori di grandi e piccini.

CREMA (Cremona) Successo di pubblico, ieri mattina in piazzale Croce Rossa a Crema, per vedere e magari giocare con tre campioni dello sport, Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, arrivati come “testimonial“ della manifestazione “ Un campione in famiglia “, promossa dalle assicurazioni Generali con il coinvolgimento della Rete Agenti Cattolica. Una mattinata pensata per le famiglie, con il piazzale trasformato in una arena di sport e divertimento. Oltre trecento bambini con i loro familiari, hanno avuto l’opportunitĂ di trascorrere alcune ore di gioco in compagnia dei tre fuoriclasse che hanno fatto la storia dello sport azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In campo con i campioni. Oltre trecento bambini si divertono con Panatta. Lucchetta e Graziani

